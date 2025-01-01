Михаил Ефремов довел Барановскую до слез: ревела навзрыд, а соседка пыталась успокоить

Михаил Ефремов вышел на свободу почти год назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а совсем недавно вернулся к работе в театре, а также принял предложение сняться в новом сериале-антиутопии.

Возвращение Михаила Олеговича к работе стало особенным событием для всего его окружения. Друзья очень рады, что актер не ушел в себя после колонии. Многие волновались, как встретит артиста публика. Но, премьера спектакля "Без свидетелей" показала, что Ефремова народ простил.

В постановке Михаил Олегович сыграл главную мужскую роль, а главная женская роль досталась Анне Михалковой. В спектакле рассказывается о случайной встрече бывших супругов через много лет после расставания. Оказавшись наедине в одной квартире, они вновь переживают старые обиды.

На премьеру "Без свидетелей" пришли многие звезды. Все они остались в восторге от спектакля. Юлия Барановская и вовсе разместила на своей странице в соцсети очень эмоциональный пост. Ведущая поделилась впечатлениями от постановки и призналась, что Ефремов довел ее до слез. Юлию даже пришлось успокаивать рядом сидевшей женщине.

"Спасибо, это было сильно. В конце ревела навзрыд. Мне даже соседка платочек бумажный дала", — призналась Барановская.

В свою очередь в беседе с журналистами после премьеры Анна Михалкова похвалила Ефремова. "Мне кажется, у Михаила с любой артисткой, любым артистом сложился бы дуэт, потому что он действительно огромный профессионал", — цитирует актрису News.ru.