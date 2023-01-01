Бариста в Ставрополе подливал яд в кофе военным: суд вынес суровый приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ставрополя, обвиняемого в государственной измене, терроризме и экстремизме.

Как уточнила в пятницу, 27 марта, пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, мужчина с апреля 2023 по август 2024 года работал в кофейне и неоднократно пытался отравить российских военных, подливая им яд в напитки. Кроме того, преступник передавал противнику сведения о расположении воинских частей и административных объектов в Ставрополе.

Суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальных — в колонии строго режима. Мужчине также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет, сообщает "Интерфакс".

В марте 2025 года жителя Белгородской области задержали по подозрению в подготовке террористического акта в городе Валуйки и отравления военнослужащих. Преступные планы злоумышленника были вовремя сорваны.

До того в Санкт-Петербурге разгромили ячейку "Русского добровольческого корпуса" (признан в России террористической организацией и запрещен). Злоумышленники хотели отравить гуманитарную помощь, которую затем намеревались отправить российским бойцам в зону спецоперации.