225 лет назад убили Павла I. О нелепом правлении и трагической судьбе "русского Гамлета"

Этот чудак в мундире - Павел I. Таким самодержец был показан в советской комедии 1934 года "Поручик Киже". Над императором-самодуром смеется весь двор. В картине он - тиран и капризный идиот. Конечно, сложно представить, что советская картина той эпохи покажет царя другим, но такой карикатурный образ среди народа был и до революции.

А вот так император выглядел на самом деле: правнук Петра I и сын Екатерины II был коронован в Успенском соборе Московского Кремля в 1797 году. Вот ещё одна картина - на ней Павел символически надевает корону на свою супругу, а за спиной стоит сын Александр. Через четыре года он станет императором, когда отца цинично убьют заговорщики. Павла предадут его же близкие люди - не без помощи британского посла. А пока император принимает в свои руки державу. Россия - на взлете своего геополитического влияния: Екатерина завоевала Крым, обеспечила выход к Черному морю и подвинула границу на Запад. Но государственная казна пуста.

"Вот эта сверхактивная внешняя политика Екатерины привела к росту расходов бюджета, и госдолг России стремительно рос. И в конце правления Екатерины и прихода к власти Павла госдолг достиг огромной суммы в 200 с лишним миллионов рублей. Это равнялось примерно трем годовым бюджетам страны. По большому счету, страна балансировала на грани дефолта", - рассказывает Виталий Захаров, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана.

Павел I во многом равняется не на мать, а на прадеда - императора Петра I. Он начинает структурные реформы, прежде всего в армии, взяв за образец Пруссию. Каждый, кто служил, знает, что такое развод караула. Ввел его Павел. Он же закрепил традицию печатного шага. И сам лично по утрам в Петербурге проводил смотры подразделений.

Известная картина, написанная, правда, через 106 лет после убийства императора: на заднем плане тот самый Михайловский замок, который в 1800 году всего 40 дней был царской резиденцией, пока туда не ворвались заговорщики. Автор картины Александр Бенуа негативно относился к Павлу - он показал, как самодержец требовательно муштрует солдат зимой. При этом Павел I был первым государем, который ввел для своей армии теплую зимнюю форму. До этого ее не было. Теперь у каждого появилась шинель, а караул получил овчинные тулупы и сухие валенки - эта норма записана в уставе по сей день.

Павел хотел сделать армию более эффективной и вычистил из ее рядов мёртвые души. При Екатерине была распространена практика, что знать записывала в полки своих детей.

"Это была огромная нагрузка на бюджет. Потому что все эти псевдо-офицеры малолетние, которых записывали по блату на службу, особенно в гвардейские полки, они же получали жалование какое-никакое. Понятное дело, Павел как здравомыслящий император все это безобразие прекратил. С точки зрения госинтересов – все правильно сделал. С точки зрения интересов дворянства – абсолютно неправильно", - продолжает Захаров.

Кстати, под такую чистку попал и уже легендарный на тот момент полководец Александр Суворов. Он критиковал военную реформу Павла, был унизительно уволен и, по сути, посажен под домашний арест. Свои порядки император наводил и в гражданской сфере - он пытался облегчить жизнь крепостных крестьян и ограничил привилегии дворянства. Запретил балы. А еще вальс, фраки, круглые шляпы - так он боролся с влиянием французской революции. Всем чиновникам теперь нужно было приходить на работу на рассвете.

"Павел вставал очень рано. Бывал очень дотошным человеком и действительно требовал от чиновников, прежде всего петербуржских, являться на место службы к 6 утра. Ну, сами понимаете, что при Екатерине такого даже близко не было, и это вызвало еще большее недовольство. Они про себя его обвиняли в самодурстве", - также отметил Захаров.

Внешняя политика Павла была противоречивой. Он трижды за четыре года правления успел поменять курс государства. Сначала говорил, что Россия больше не намерена вести войны, но затем заключил союз с Англией против Франции. Вернул из ссылки Суворова и отправил экспедиционные корпуса в Европу. Суворов блестяще провел Итальянский поход, освободив Северную Италию от французов. И тогда же по приказу Павла русской армией был совершен опаснейший и легендарный переход через Альпы. Но геополитические союзники России плели свои интриги, и Павел снова передумал - порвал с Англией и в 1800 году заключил союз с Наполеоном.

Англичане захватили Мальту раньше русской эскадры Ушакова. Для Павла, который был рыцарем Мальтийского ордена и имел на Мальту планы, эта потеря стала личным оскорблением. А Суворова он не стал встречать как героя, велев зайти в Петербург ночью. Вскоре полководец умер. По некоторым данным, император не поехал на похороны, что не понравилось людям. Павел в тот момент уже совместно с Францией строил планы по захвату Азии.

"Британская Империя, которая претендовала на глобальную гегемонию, на доминирующие позиции в мире, была недовольна усилением Российской Империи. Видела в Российской Империи своего естественного конкурента в борьбе за лидерство в мире. И неслучайно 19 век, который и начинается убийством Павла I, известен как "Битва за Азию". Битва Британской Империи и Российской Империи", - указал Владимир Шаповалов. политолог, член правления Российской ассоциации политической науки.

Позже даже появится название этой битвы - "Большая игра". А начал ее Павел, он в 1801 году отправил казаков пешком из России в Индию, чтобы выбить оттуда британцев. Эту экспедицию, учитывая расстояние, многие считают безумством. Но сам факт заставил Лондон серьезно задуматься. Британская Империя рассматривала Индию как "жемчужину короны" - источник колоссальных доходов, сырья и военной мощи. Главный страх - что Россия дойдёт до Индии. И тогда Лондон потеряет самое ценное

"Этого Британия допустить не могла, не хотела. И поэтому использовала тот аргумент, который достаточно часто применяла в своей истории. Вмешательство во внутренние дела другой страны посредством организации госпереворота и устранения легитимного правителя", - добавил Шаповалов.

Есть свидетельства, что британский посол в России Чарльз Уитворт активно поддерживал заговорщиков. И спонсировал их через свою любовницу - Ольгу Жеребцову. Она позже, сбежав в Европу, сама рассказывала об этом. А всего в стане оппозиции, по разным оценкам, было от 60 до 300 человек российской знати. Считается, что сын Павла - Александр - знал о заговоре, но ему обещали не убивать отца. В числе заговорщиков был и столичный градоначальник - генерал-губернатор Петербурга граф Пален.

В ночь с 23 на 24 марта 1801 года в спальню императора в Михайловском замке вошло около 12 человек, большинство были пьяны. Павел отказался подписывать отречение, его ударили табакеркой в висок, а затем задушили офицерским шарфом.

"С моей точки зрения, все таки основная причина заговора против Павла и его убийства была внутренняя, а не внешняя. Потому что англичане могли сколько угодно финансировать заговорщиков, но если б не было внутреннего недовольства со стороны дворянства, у англичан вряд ли что-то получилось бы", - подытожил Захаров.

Лондон частично получил то, что хотел. Россия разорвала союз с Наполеоном и на некоторое время вернулась в орбиту британской политики. А имя Павла I на долгие десятилетия стало синонимом самодурства. Вот что об императоре писал Карамзин: "Сын Екатерины. К неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг… питался желчию зла; ежедневно вымышлял способ устрашать людей".

Правда, нужно добавить, что текст этот перед публикацией был прочитан императором Александром - сыном Павла. А еще Карамзин знал об убийстве, но от общества этот факт скрывали целый век - до 1905 года. По официальной версии - Павел умер от инсульта.

"Дворяне были политикой Павла недовольны. Они его ненавидели. И показателем этой ненависти было то, что Павел стал единственным из свергаемых монархов, который был убит прямо в процессе своего свержения. До этого если убивали, то позднее. Это показательно. Да и историю потом писали ученые-дворяне – тот же Карамзин. Ну и они выразили корпоративно дворянское общественное мнение по отношению к Павлу, постаравшись его полностью дискредитировать", - объяснил Захаров.

Оболгав Павла, цареубийцы и заговорщики пытались обелить себя. И все они не спасали Отечество, а решали свои цели. Большинство хотели влияния и личной выгоды, но ничего из этого не получили. Как и Британия, выиграв в моменте, стратегически ничего не получила, а лишь утвердила себя в качестве заклятого врага России.