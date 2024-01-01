Бывший муж Лерчек Артем Чекалин: "Дай бог ей успехов и больших побед. Деньги ей сейчас нужны"

В 2024 году Валерия и Артем Чекалины развелись. Однако экс-супруги постарались сохранить человеческие отношения ради троих детей: двойняшек Алисы и Богдана и сына Льва.

Лерчек недолго страдала от одиночества. Вскоре она сошлась со своим педагогом по танго, аргентинцем Луисом Сквиччиарини. Более того, до сих пор ходят слухи, будто именно он и стал причиной развода. Отношения Валерии и Луиса развивались так быстро, что уже в феврале она родила от него сына.

А дальше радость от появления на свет малыша оказалась омрачена страшной новостью. Буквально из родильной палаты Чекалину увезли в реанимацию. А вскоре ей поставили жуткий диагноз - рак желудка четвертой стадии.

В новом интервью бывший муж Лерчек Артем Чекалин признался, что переживает за здоровье экс-супруги. "Дай бог ей успехов и больших побед. Деньги ей сейчас нужны", - сообщил он РЕН ТВ.

Чекалин отметил, что не может поддерживать связь с бывшей избранницей, однако не может не реагировать на тревожные новости о ее состоянии, ведь у них трое детей. Новость о раке Лерчек вообще стала громом среди ясного неба. Чекалин даже не предполагал такого развития событий. "В моей картине никогда не было, что может быть так все серьезно", - констатировал Артем.

