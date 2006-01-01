"Большой Ближний Восток" и "Великий Израиль": вот что на самом деле задумали Вашингтон и Тель-Авив

Карта Ирана после войны не останется прежней - это заявление, которое пару недель назад сделал президент США, на фоне других его громких фраз осталось почти незамеченным. Однако именно в этих словах, пожалуй, и кроются настоящие цели этой войны. Которая была намечена и спланирована даже не в первый срок самого Трампа, а задолго до него. И ему, как и любому американскому президенту, ничего не остается, как следовать в этой колее.

Эта колея - идея создания нового "Большого Ближнего Востока".

"Концепция "Большой Ближний Восток" появилась чуть больше пятидесяти лет назад. Сформулировал ее известный американский политолог Збигнев Бжезинский. Известный очень брезгливым отношением к ближневосточным странам. Он не воспринимал ближневосточные страны как суверенных акторов и завуалированно хотел дать понять всему миру, что Вашингтон смотрит на арабские страны и на весь ближневосточный регион как на бензоколонку Америки, с которой они могли бы получать фактически за бесценок ближневосточные ресурсы: нефть и газ", - объяснил Фархад Ибрагимов, эксперт Финансового университета при правительстве России, политолог.

Однако на деле этот "бесценок" обходится в весьма круглые суммы. В 2003-м, после начала войны в Ираке, нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц подсчитал стоимость вторжения и оккупации Ирака. Получилось от трех до пяти триллионов долларов. По тогдашней цене на нефть - ее можно было закупить на 50 лет вперед. При этом Стиглиц обратил внимание еще на один факт: иракская нефть в принципе тогда была не нужна США. Поставки шли в основном из Канады и Венесуэлы. А значит, дело не только и даже не столько в нефти. На кону - куда более высокие ставки.

Карту с красноречивой подписью "Лучшее будущее для Ближнего Востока" в 2006 году опубликовал ветеран американской разведки Ральф Петерс. Лучшее будущее с его точки зрения - лоскутное одеяло из маленьких и довольно слабых стран. Территории должны потерять практически все государства региона: Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Афганистан. Ну и, конечно же, Иран. Страна с населением свыше 90 миллионов жителей и колоссальными запасами энергоресурсов должна по этому плану лишиться нефтеносных районов, они переходят к некоему новому шиитскому арабскому государству, севера - его планируется отдать Азербайджану, и запада. Из него - а также из части турецких территорий - выкроен новый "Независимый Курдистан".

В общем, для того времени - фантастика. Многие к этой карте так и отнеслись. А зря. Ведь напечатана карта была в очень влиятельном американском военном журнале. И полностью соответствовала тому, что тогда говорили весьма высокопоставленные политики США. Кстати, на основе анализа их выступлений похожую карту тогда нарисовал и Владимир Жириновский. Но и к его прогнозам о том, что в начале 2020-х США с Израилем нападут на Иран и на Ближнем Востоке начнется большая война, которая изменит весь привычный нам мир, тоже не очень прислушивались. А ведь свои планы Вашингтон даже особо и не скрывал.

"То, что мы наблюдаем сегодня - по сути представляет собой начало родовых схваток, в результате которых родится новый Ближний Восток. И, что бы мы ни делали, нам следует отдавать себе отчет, что мы работаем во имя этого нового Ближнего Востока", - так в июне 2006-го госсекретарь Кондолиза Райс прокомментировала войну между Израилем и Ливаном.

Прошло всего несколько лет - и уже другая госсекретарь, Хиллари Клинтон, радостно рассмеялась, когда увидела кадры зверского убийства ливийского лидера Муамара Каддафи. "Это - очень хорошая новость" - заявила тогда госпожа Клинтон. Совпадение или нет - но главной политической идеей Каддафи было именно объединение арабских государств. А также - введение в оборот новой мировой валюты. Золотого динара, обеспеченного нефтью и золотом Ближнего Востока. К чему могут привести объединенные действия стран региона, США хорошо поняли еще в 1973-м. Тогда арабские экспортеры нефти прекратили ее поставлять всем, кто поддержал Израиль в Войне Судного Дня. США - в первую очередь. Нефтяной голод тогда чуть не угробил Америку. И урок - все, что ты не контролируешь, когда-нибудь может тебя убить - она запомнила накрепко.

"Западная идеологическая такая философская мысль - разделяй и властвуй. В отношении Ближневосточного региона работает точно такая же логика, тем более, что ближневосточные страны вообще не жалко в понимании Запада, в понимании Америки. Они не воспринимают ни одну из арабских монархий залива, ни тем более Турцию, Иран, Пакистан, как равную себе страну. Американцы считают, что в целом с ближневосточными странами очень легко разобраться. И вот последняя вишенка на торте во всей этой конфигурации - это Иран. Потому что Иран - фактически единственная страна Ближнего Востока, которая не подотчетна Америке, не подотчетна ни одному западному институту", - продолжил Фархад Ибрагимов.

Израиль, для которого Иран, как говорят местные политики, эсхатологический, библейский враг, не случайно не просто главный союзник США в Вашингтоне. Фактически - главный американский ближневосточный меч. Планы создания "Большого Ближнего Востока" вполне совпадают с израильской идеей "Великого Израиля". О том, что было бы неплохо, чтобы Израиль получил земли от Нила до Ефрата, накануне нападения на Иран говорил не кто нибудь. а американский посол в Израиле. То, что сейчас на этих землях находятся Египет, Сирия, Ливия, Ирак, Иордания, дипломата не смутило. А уж израильских политиков - тем более.

О своей "эмоциональной связи" с идеей "Большого Израиля" не раз говорил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Неофициально проект уже начали реализовывать. Оккупирована сирийская часть Голанских высот. С землей сравняли сектор Газа. Все палестинские земли, а также западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим Израиль считает своими по праву "исторической справедливости". А на этой неделе израильский министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что второй фронт с Ливаном - вовсе не ради ликвидации террористического гнезда "Хамас". Настоящая цель - новые границы Израиля.

Река Литани - примерно на 50 километров севернее нынешней ливано-израильской границы. И останавливаться на ней союзники, похоже, не собираются. Цель - полный и безраздельный контроль над гигантской территорией от Туниса до Пакистана с востока на запад и от Кавказа до Израиля с севера на юг. Ради этого готовы потерпеть и убытки от перекрытого Ормузского пролива, и высокие цены на бензин в самих США. И даже обнулить НАТО. Турция - член альянса и страна с одной из самых больших армий НАТО - по планам нового "Большого Ближнего Востока" теряет не просто довольно большие территории, но лишается истоков рек Тигр и Евфрат. А значит - свет и воду ей будут включать или отключать по приказу из Вашингтона.

"Турция очень хорошо понимает, что Соединенные Штаты Америки после Ирана перейдут на другие страны и будут угрожать и другим странам. Мы это даже, если вспомним, видели: заявление экс-премьер-министра Израиля, который говорил как раз, что Турецкая республика угрожает национальной безопасности государства Израиль. И что если Турция не поменяет свою политику, тогда перейдут к более жестким мерам по отношению к Турецкой республике", - отметил Дмитрий Бридже, политолог.

Такая взаимная откровенность может говорить об одном: возможно, мир приближается к эндшпилю большой игры. И на сегодня совсем не факт, что победителями в ней будут именно Соединенные Штаты. Провал блицкрига в Иране - это не просто затягивание войны. Это, возможно, уже новый облик региона. И он - совсем не такой, каким его хотели бы видеть вашингтонские картографы.

"Американцы очень сильно утратили в своем геополитическом превосходстве. Восторг от Венесуэлы, который Трамп получил, и страх, в который мир погрузился в январе этого года, иранцы очень быстро разбили", - заключил Ибрагимов.

Иран объяснил миру, и США прежде всего, что Ормузский пролив - это теперь де-факто территория Ирана. Что "полностью уничтоженные", по словам Трампа, иранские ракеты уже долетели до американо-британской базы в индийском океане, а значит, теоретически могут долететь и до Лондона. Что санкции придется снимать. И много чего еще. И это значит - чем бы ни кончилась сейчас эта война, очень скоро она вспыхнет снова. Потому что большая игра заканчивается только тогда, когда остается всего один игрок. А радикалы Израиля очень хотят воплотить в жизнь свою тысячелетнюю мечту.