В Берлине заявили о начале прямых переговоров США с Ираном

США и Иран начали подготовку к прямым переговорам по вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Слова главы МИД Германии Йоханна Вадефуля приводит радиостанция Deutschlandfunk.

По данным немецкого министра, имел место непрямой контакт между странами. Ожидается, что в ближайшее время в Пакистане состоятся уже прямые переговоры. Это первый признак надежды и уверенности в окончании конфликта, заключил Вадефуль. Он предположил, что госсекретарь США Марко Рубио прокомментирует более подробно этот вопрос в течение дня.

Конфликт на Ближнем Востоке обсудили 10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан. Российский и иранский лидеры заявили о необходимости скорейшей деэскалации кризиса.