Медведев высказался о второй волне мобилизации

Речь о новой волне мобилизации в России не идет. Такое заявление сделал в пятницу, 27 марта, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что людей, заключивших контракт о несении службы в армии, для выполнения задач специальной военной операции вполне достаточно, поэтому "в настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что, в отличие от Украины, "наши ребята приходят сами и записываются (для службы по контракту), мы же не проводим никакой массовой и принудительной мобилизации".

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заверил, что призывники, которых будут отправлять в воинские части с 1 апреля, не попадут в зону СВО. Парламентарий подчеркивал, что "нигде никакие призывники служить не будут, если вы имеете в виду наши сложные точки", поэтому "можно успокоиться и по этому поводу даже не переживать".