Отношения России со странами Европы находятся в кризисе. Об этом напомнил в пятницу, 27 марта, российский лидер Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что такая деградация отношений произошла "не по нашей вине", а "ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований".

Владимир Путин напомнил, что "сам европейский кризис произошел по вине прежней американской администрации и ряда ведущих европейских стран", поскольку именно Европа и США поддержали госпереворот на Украине, ставший причиной "цепочки трагических событий".

Однако Москва, несмотря ни на что, никогда не отказывалась от восстановления отношений с европейскими странами, цитирует президента России kp.ru.

Ранее большой резонанс на Западе вызвало заявление Владимира Путина о том, что "европейские подсвинки" пытались поживиться на развале России, однако у них ничего не вышло. Глава государства напомнил, что в Европе питали тщетные надежды разрушить нашу страну за короткое время, но потерпели крах.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что практически все члены Евросоюза и НАТО сплотились ради нанесения стратегического поражения России, развязав против нашего государства войну через нацистский режим в Киеве.