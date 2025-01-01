"Животные станут индикатором места их гибели": спасатели сообщили о возобновлении поисков Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Информация о новых поисках семьи тоже разнилась, то сообщалось, что спасатели снова буду осматривать район Буратинки в апреле, то операцию планировали на май.

Как сообщили представители отряда "ЛизаАлерт", начата подготовка к новой активной фазе поисков. Добровольцы занимаются обучением новичков, отладкой оборудования и подготовкой техники. Александр Овечкин, один из волонтеров, участвовавших в поисках Усольцевых в прошлом году, рассказал, что добровольцы выйдут в тайгу примерно через месяц. Пока работе мешает снег.

"Все придется заново досконально обследовать, потому что осенью поиски велись уже после того, как образовался снежный покров, следы были скрыты. Можно было пройти рядом, прямо по ним, и ничего не увидеть. Вероятность, что участок был обследован качественно, — 60%", — пояснил Овечкин.

Поисковики будут смотреть на поведение животных. Звери и птицы могут подсказать, в каком направлении находятся тела Усольцевых.

"Медведи, волки или птицы — обнаружат их первыми. Животные станут индикатором места их предполагаемой гибели. Запах разносится очень далеко", — отметил доброволец в беседе с RT.

Привлекут к операции егерей и охотников. Это вопрос безопасности отряда. "Если на месте гибели окажется медведь, то он будет считать останки своей добычей. Весной медведь голодный и очень опасный", — пояснил Овечкин.