Ближний Восток: конца войне пока не прослеживается

Таиланд, Пакистан, Маршалловы острова - под чьим именно флагом в Ормузском проливе шло это судно, уже, в принципе, и не важно. Главное, что Тегеран, согласия на это не давал. А потому пылающий корабль – самое наглядное напоминание миру, кто на самом деле в этих водах хозяин.

Горит крупнейший порт Мубарак-эль-Кабир на северо-западе Кувейта. Под прицелом иранских ракет и дронов еще четыре страны региона - Бахрейн, Катар, Саудовская Авария и ОАЭ. Все они, как пишет иранское агентство "Тасним", предоставили свою территорию для нанесения ударов по Исламской республике. Израиль, в свою очередь, тоже бьет по союзникам Тегерана. В Ливане уже больше тысячи погибших. Атакован прибрежный город Сур.

А вот американские военные берут паузу, обещая пока не бомбить объекты энергетической инфраструктуры.

"Я дал им 10-дневный срок. Хотя они просили семь. Я дал 10, потому что они отдали мне свои танкеры", - сказал Дональд Трамп.

Правда, Тегеран уверяет - "Трампа ни о чем не просили". Да и американским переговорщикам больше доверия нет.

"Они начали эту агрессию, в то время как Иран и США были вовлечены в дипломатический процесс. Второй раз за девять месяцев США предали дипломатию, сорвав переговоры. Они ударили по школе в Минабе, в результате чего погибло 175 человек", - заявил Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

Удар по школе, по некоторым данным, был нанесен американской ракетой "Томагавк". Согласно утечкам, целились в рядом стоящую базу КСИР. Пентагон проводит расследование, но официальные лица уже заявили, что это точно сделал Тегеран. Ответная ярость понятна. Под ружье готовы встать даже женщины.

Мобилизационный ресурс страны, подсчитали специалисты, миллион человек. На этом фоне 10 тысяч солдат, которых американцы, согласно данным портала "Аксиос", готовы перебросить в регион для начала сухопутной операции, выглядят скорее как авантюра. Да и американские арсеналы придется пополнять годами, приводит данные Washington Post. За четыре недели израсходованы 850 крылатых ракет "Томагавк".

"Трамп пока не добился никаких существенных результатов от боевых действий, и по мере роста политических издержек давление на него будет усиливаться. Трамп должен согласиться на полное прекращение огня и заставить Израиль его соблюдать. Однако любое итоговое соглашение будет хуже того, которое можно было заключить до начала войны", - пишет Economist.

Конца войне пока, увы, не прослеживается. Наше МЧС по поручению Владимира Путина направило Ирану уже вторую партию гуманитарной помощи – 313 тонн медикаментов. Президент Исламской республики Масуд Пезешкиан в социальных сетях на русском языке поблагодарил своего коллегу и народ России за поддержку, которая "вдохновляет Иран в этой войне". Матвей Шестаков, ТВ Центр.