Европа хочет сохранить нацистский режим прямо на границе с Россией, заявил Сергей Лавров в интервью телекомпании France TV. Он напомнил о позиции Владимира Зеленского, который открыто говорит о том, что не планирует ничего "отдавать", а предлагает просто объявить перемирие по линии соприкосновения.

Кроме того, глава киевского режима не скрывает, что не намерен признавать результаты референдумов в Донбассе и в Новороссии. Все это, по словам глава российской дипломатии, далеко от достигнутых в Анкоридже пониманий.

Упорство Зеленского стимулируют европейские кураторы. Подробности - в репортаже Александра Панюшкина.