ВВП евразийской "пятерки" увеличился на 1,7% - темпы роста выше, чем в ЕС

Развитие сотрудничества с внешними партнерами - важный формат работы Евразийского экономического союза. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе заседании межправительственного совета ЕАЭС, который прошел в казахстанском Шымкенте.

В прошлом году, отметил премьер, заключены соглашения о свободной торговле с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами - и при этом интерес растет. По итогам прошлого года ВВП "пятерки" вырос на 1,7%. Темпы роста выше, чем в ЕС.

Драйверами стали промышленность и строительство, розница и сельское хозяйство. Особое внимание - IT-сфере. Этой теме посвящен цифровой форум Digital Qazaqstan 2026.