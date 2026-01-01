ВВП евразийской "пятерки" увеличился на 1,7% - темпы роста выше, чем в ЕС

Развитие сотрудничества с внешними партнерами - важный формат работы Евразийского экономического союза. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе заседании межправительственного совета ЕАЭС, который прошел в казахстанском Шымкенте.
В прошлом году, отметил премьер, заключены соглашения о свободной торговле с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами - и при этом интерес растет. По итогам прошлого года ВВП "пятерки" вырос на 1,7%. Темпы роста выше, чем в ЕС.
Драйверами стали промышленность и строительство, розница и сельское хозяйство. Особое внимание - IT-сфере. Этой теме посвящен цифровой форум Digital Qazaqstan 2026.
"Объем реализации российских программных продуктов и услуг превысил пять триллионов рублей, увеличившись более чем в четыре раза, тогда как среднегодовой рост глобального рынка составлял около 8%. Такие показатели - это итог системной слаженной работы государства и бизнеса, нашей общей линии на технологическое развитие, ну и, конечно, наших совместных усилий по укреплению кадровой базы отрасли. Талантливые инженеры, разработчики, аналитики данных - это главный капитал IT-сектора", - сказал Мишустин.