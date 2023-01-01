Путин принял участие в открытии Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте

Владимир Путин в Международный день театра по видеосвязи принял участие в открытии в Дербенте после реконструкции Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра.

История этой сценической площадки берет начало еще в XIX веке - тогда это был любительский драмкружок представителей азербайджанской интеллигенции. Реконструкция началась в 2023 году. Глава государства отметил - для такой большой страны, как Россия, важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, а была доступна для всех наших граждан