Оказавшиеся в зоне разлива мазута пляжи Анапы планируют открыть уже с 1 июня

Пляжи Анапы, которые оказались в зоне разлива мазута из за ЧП с танкерами в Керченском проливе, планируют открыть уже с 1 июня.

Вопрос обсуждали на заседании правительственной комиссии. Остатки разлившихся нефтепродуктов уже собрали почти полностью не только в акватории, но и с пляжей. Осталось откачать около двух тысяч тонн из носовой части судна "Волгонефть-212". Планируется завершить эти работы в апреле-мае.

С побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тысяч онн загрязненного песка и грунта. Самое важное - отработана технология восстановления песчаных пляжей, которые будут засыпать чистым песком.