Посол Чехии вызван в МИД России после нападения на Русский дом в Праге

Министерство иностранных дел России вызвало посла Чехии в Москве в связи с атакой на Русский дом в Праге. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве в пятницу, 27 марта.

Как подчеркнули на Смоленской площади, чешскому дипломату был заявлен решительный протест. Россия требует от чешской стороны провести расследование нападения, найти и наказать виновных, отмечается на официальном сайте МИД.

Учреждения нашего государства за рубежом нередко подвергаются таким атакам. Ранее сообщалось, что российское торгпредство в Швеции подверглось нападению с воздуха: с беспилотника на территорию учреждения сбросили емкость с краской. За полтора года в скандинавском государстве было совершено почти два десятка таких атак на миссии России, но шведские власти бездействуют.

В 2025 году двое ученых сознались в нападении на генконсульство России в Марселе — они бросили бутылки с взрывчатым веществом на территорию российской дипломатической миссии. Задержанные признали вину в преступлении, объяснив свои действия тем, что они поддерживают киевский режим. Следком возбудил уголовное дело.