Внутри Североатлантического альянса наметился раскол — члены НАТО разделились во мнениях относительно ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб.

Как пояснил Стубб в интервью Politico, что страны Северной Европы продолжают выступать за поддержание либерального миропорядка. Однако государства Западной Европы предпочитают выстраивать отношения с Соединенными Штатами на основе сделок

Финский лидер выразл убежденность в том, что нельзя "автоматически" поддерживать президента США Дональда Трампа в его политике в отношении Ближнего Востока: Это может показаться резким, но Иран — не моя война. Мое внимание сконцентрировано на Украине".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что ближневосточный конфликт не затмил ситуацию на Украине — военный блок по-прежнему снабжает киевский режим всем необходимым для противостояния с Россией и "самое важное оборудование продолжает поступать на Украину".

Тем временем российский министр иностранных дел Сергей Лавров доходчиво объяснил, чем отличаются ситуации в Иране и на Украине. Дипломат назвал атаки США на исламскую республику в разгар переговоров вероломством, агрессией и нарушением международного права. Иран не нарушал международное право — в отличие от Украины, поправшей всё, что только возможно.