Волочкова рассказала о тайном разговоре с Аллой Пугачевой

Анастасия Волочкова в конце февраля вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Теперь артистка восстанавливается дома, однако даже самые близкие ее не навещают.

Ни мать, ни дочь не отреагировали на проблемы Волочковой со здоровьем. По словам артистки, Тамара Владимировна и Ариадна знали об операции, но не связались с ней и до сих пор не навестили.

Самых близких людей экс-приме Большого театра заменила Алла Пугачева. Певица звонила балерине и заботилась о ней, хоть и не могла быть рядом. Поначалу Анастасия хранила разговоры с Примадонной в тайне, но так и не дождавшись поддержки от родных, решила рассекретить связь с певицей.

"Больше всего я благодарна Алле Борисовне, которая постоянно интересовалась моим самочувствием, она не давала мне унывать и все время была со мной на связи. Я ей за это очень благодарна — за ее человеческое отношение, за заботу, за материнское тепло. Она мне на тот момент заменила мать", — призналась Волочкова в беседе с ОСН.

Напомним, что у Анастасии с родственницами непростые отношения. Ранее балерина рассказывала, что мать ей завидовала и вмешивалась в личную жизнь. С дочерью Волочкова тоже практически не общается. Артистка не одобрила мужа Ариадны и перед свадьбой публично его критиковала.