Эстония прежде являлась частью России Об этом напомнил в пятницу, 27 марта, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отреагировал на очередную попытку Европы вмешаться в процесс урегулирования конфликта на Украине — на сей раз в виде заявлений главы евродипломатии Каи Каллас об обеспокоенности вероятными территориальными уступками, на которые придется пойти Киеву в отношении Донбасса.

Дмитрий Медведев в ответ написал в соцсетях, что Донбасс исторически является российской территорией. Кроме того, "вообще-то Эстония (о ужас!) тоже была частью России".

Еще до начала российской спецоперации власти Эстонии требовали от России вернуть якобы незаконно отнятые территории. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в ответ напомнил, что эстонцы вообще "из состава Российской империи вышли незаконно", а затем и "из состава Советского Союза умудрились выйти вопреки законам о механизме выхода союзных республик".

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский преподал Кае Каллас и главе МИД Финляндии Элине Валтонен "краткий курс военной истории России" после того, как они заявили, будто "за последние 100 лет ни одна соседняя страна не нападала на Россию, в то время как Россия вторглась в 19 соседних стран".