Москвичам рассказали, надолго ли затянутся дожди

В последние дни марта в столичный регион придут осадки. Об этом предупредил в пятницу, 27 марта, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как подчеркнул эксперт, "в начале следующей недели начнутся дожди, теплая погода сохранится".

Его коллега Михаил Леус отметил, что столичный регион заденет краем поднимающийся из района Средней Волги южный циклон. Облаков в небе станет больше и местами пройдут небольшие дожди. В столице они могут начаться уже вечером 27 марта. Однако будет по-прежнему тепло – от плюс 11 до плюс 13 градусов.

Финиширует март циклонической погодой, преимущественно облачной, с небольшим дождями и с температурой близкой к 15-градусной отметке, пообещал Леус.

Что касается погоды в апреле, метеорологи отмечают, что на протяжении большей части месяца возможны осадки, а ясных дней будет немного в сравнении с мартом, сообщает РИА Новости.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупреждал, что в конце марта или в начале апреля в столичном регионе может выпасть снег. Эксперт отмечал, что после снегопада может установиться невысокий кратковременный снежный покров — особых проблем этот снег не создаст, но "паники автолюбителям наведет".

До того главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что "на апрель пока что прогноз, предварительно, очень оптимистичный". Второй весенний месяц будет богат на температуры, превышающие нормативные значения.