Политические и экономические проблемы заставили россиян поверить в лешего и русалок

Суеверия снижают стресс от неопределенности — главного источника тревоги. Об этом рассказала ведущий эксперт Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева.

Специалист прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, посвященного суевериям. 50% респондентов заявили, что, скорее, допускают существование домового. 34% и 22% соответственно придерживаются такого мнения относительно существования лешего и русалок (нимф).

При этом 52% участников исследования признались, что хоть раз в жизни читали гороскопы или обращались за советом к астрологу, а 37% гадали с помощью карт, кофейной гущи, свечей и так далее. 25% опрошенных носят амулеты и обереги, а 14% обращались к целителям и жрецам в расчете "исправить судьбу".

Как пояснила эти результаты Мария Григорьева, современные геополитические и экономические вызовы усиливают тревожность, провоцируя всплеск мистицизма. Люди опираются на внешний локус контроля, приписывая события сверхъестественным силам и обретая иллюзию предсказуемости.

Ранее суеверия стали объектом изучения в другом опросе — выяснилось, что среди представителей различных профессий в приметы чаще всего верят медицинские сестры, продавцы-консультанты, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие.

Многие россияне ищут утешение в мистике и эзотерике, что позволяет расцветать мошенничеству под видом экстрасенсорики и предсказаний будущего. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал запретить транслировать в СМИ предсказания астрологов и гадалок, чтобы не эксплуатировать невежество и не формировать толерантность к мошенничеству.