В Госдуме предложили запретить детям доступ в интернет до получения паспорта

Доступ в интернет следует разрешать юным россиянам лишь после получения паспорта. Такое мнение высказала в пятницу, 27 марта, глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Как отметила парламентарий в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", она выступает против "вовлечения наших детей на платформы и социальные сети", поскольку зачастую "подростки становятся жертвами мошенников".

Останина призвала "позаботиться о том, чтобы ребенок не был вовлечен в преступные сообщества и не стал жертвой мошенников". Политик заявила, что если ребенок получает паспорт в 14 лет и может быть привлечен к уголовной ответственности лишь с этого возраста, "то давайте до 14 лет запретим использование соцсетей".

Получил паспорт, а вместе с ним — и право пользоваться интернетом, резюмировала депутат.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что в России обсуждается запрет на использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста. По мнению главы Минпросвещения, "ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей", тем более что это явно воздействует на психологическое развитие ребенка.

До того член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров озвучил инициативу запретить подросткам использовать социальные сети до достижения 16 лет. Эксперт отмечал, что это помогло бы оградить молодое поколение от травли, экстремизма и вредного влияния в Сети.