Преобразился и живет с ученицей: чем сегодня занимается 64-летний Юрий Гальцев

Юрий Гальцев 12 апреля отметит 65-летие. К столь серьезной дате он подошел в статусе одного из самых известных артистов отечественной эстрады.

Гальцев родился в 1961 году в Кургане. Детство будущего артиста прошло спокойно. Он рос примерным ребенком. После окончания школы Юрий поступил в машиностроительный институт в родном городе. Там же он начал играть в вокально-инструментальном ансамбле и в театральном кружке. Тогда Гальцев и понял, что хотел бы связать свою жизнь с профессией актера. Так что после выпуска он переехал в Ленинград, поступив в местный институт театра, музыки и кинематографа.

Талант Юрия сразу же отметили ленинградские режиссеры. Он выступал в разных театрах и снимался в фильмах и телесериалах. Благодаря последним скоро о Гальцеве узнала вся страна. Особую любовь зрителей он получил как юморист.

Что касается личной жизни артиста, он никогда не жаловался на недостаток внимания. Харизма и обаяние Гальцева всегда помогали ему покорять женщин. Впервые актер связал себя узами брака в 19 лет. Его жена успела родить мальчика, которому дали имя Михаил. Однако союз этот просуществовал недолго, и вскоре после рождения первенца Гальцев развелся с супругой.

Второй избранницей Гальцева стала его землячка Ирина Ракшина. Несмотря на закрепившуюся за артистом славу ловеласа, супруги счастливо зажили вместе. Спустя шесть лет после свадьбы Ирина подарила актеру дочь Марию. Она, к слову, не пошла по стопам родителей. Наследница Гальцева сначала получила диплом журналиста, а после увлеклась фитнесом и устроилась на работу в спортивный клуб.

Гальцев и Ракшина вместе уже больше 30 лет. Хотя их жизнь не была наполнена скандалами, поклонники юмориста не перестают удивляться истории этой пары. Ведь ни для кого уже не секрет, что в 2010 году Юрий стал встречаться со своей ученицей — актрисой Марией Насыровой, которая является ровесницей его дочери. Сейчас у Гальцева фактически две жены. С официальной он так и не развелся, а с молодой расходиться не собирается. С Марией Юрий живет в просторной квартире в элитном доме, которую он приобрел в 2018-м. За два года до этого молодая возлюбленная артиста подарила ему сына.

Примечательно, что законная супруга Гальцева совершенно не переживает из-за своего положения. У нее с юмористом сохранились родственно-дружеские отношения, которые устраивают обоих. Так что поклонники Гальцева, которые сравнивали его ситуацию с семейным скандалом Петросяна, ошибались. Можно сказать, что Юрий Николаевич — один из немногих представителей отечественной эстрады, кто сумел так полюбовно и без лишней шумихи перейти из одних многолетних отношений в другие.

О том, как сейчас живет 64-летний юморист, можно узнать из социальных сетей. Гальцев ведет блог, время от времени публикуя фотографии и видео. Судя по снимкам, артист похудел и избавился от волос на голове. Одни поклонники юмориста испугались, решив, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Другие же пришли к выводу, что на Гальцева так влияет молодая возлюбленная — дескать, Мария заставляет артиста держать себя в тонусе. Как бы то ни было, а Юрий сейчас действительно выглядит неплохо.

Гальцев продолжает сниматься в кино и юмористических шоу. С 2008 года он является художественным руководителем Театра Эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге. Не забывает Юрий и о родном Кургане, время от времени совершенно неожиданно для горожан он появляется в одном из местных баров и поет для собравшихся там земляков, при чем совершенно бесплатно.