Ночью 28 марта над российскими регионами сбили 155 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 155 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 17 регионов. Средства ПВО сработали в Крыму, Московском регионе, Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областях.

В Ярославской области во время отражения атаки БПЛА погиб ребёнок, его родители госпитализированы; повреждены жилые дома и торговый объект.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в двух аэропортах столичного авиаузла, а также в аэропортах "Пулково", Оренбурга, Уфы, Орска, Пензы, Калининграда, Самары и Пскова.