США атаковали АЭС "Бушер" и ещё два атомных объекта в Иране

Удары по ядерным объектам Ирана сегодня в центре внимания мировых СМИ. Американская и израильская авиация атаковала заводы по производству уранового концентрата и тяжёлой воды, снаряды снова упали на территории атомной электростанции "Бушер". Власти Ирана заявили, что подобные нападения могут стать катастрофой для всего Ближнего Востока и выразили удивление бездействием МАГАТЭ.

Иран отвечает: горит крупнейший порт на северо-западе Кувейта. Под прицелом иранских ракет и дронов находятся ещё четыре страны региона - Бахрейн, Катар, Саудовская Авария и Арабские Эмираты. Все они предоставили свою территорию для нанесения ударов по Ирану, так утверждают в Тегеране.

Израиль, в свою очередь, бьёт по союзникам Тегерана. В Ливане уже больше тысячи погибших, накануне атакован прибрежный город Сур. А вот американские военные берут паузу, обещая пока не бомбить объекты энергетической инфраструктуры.

Конца войны пока не прослеживается. МЧС России по поручению Владимира Путина направило Ирану уже вторую партию гуманитарной помощи – 313 тонн медикаментов. Президент Масуд Пезешкиан в социальных сетях на русском языке поблагодарил своего коллегу и народ России за поддержку.