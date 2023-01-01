Индия купит у России С-400 и дроны на 25 млрд долларов

Совет по оборонным закупкам Индии под руководством министра обороны Раджнатха Сингха одобрил предложения о приобретении российских зенитных ракетных систем С-400, средних военно-транспортных самолетов, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Индии, речь идет о закупках вооружений и боевой техники на 2,38 триллиона рупий (25 миллиардов долларов).

Нью-Дели рассчитывает на то, что С-400 поможет противодействовать воздушным объектам противника дальнего действия, нацеленным на жизненно важные районы Индии, цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отмечал, что российские системы С-400 превосходно проявили себя во время военного конфликта с Пакистаном. Нью-Дели продолжает формирование единой системы воздушно-космической обороны — это значит, что не исключены новые закупки у России, в том числе комплексов С-500.

Сотрудничество России и Индии в сфере ОПК этим не ограничивается. В конце 2023 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку и организацию лицензионного производства российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С". Он обладает более широкими возможностями в борьбе как с традиционными воздушными целями типа самолетов и вертолетов, так и с крылатыми ракетами.