Президент США Дональд Трамп решил объявить о победе над Ираном, потому что ему надоела эта война. Такое заявление сделал информированный источник в Белом доме.

По словам анонимного американского чиновника, которого цитирует телеканал MS Now, "Иран стал немного скучен Трампу", поэтому заскучавший президент Соединенных Штатов решил "просто объявить победу и двигаться дальше".

Собеседник телеканал признал, что многие американские политики считают утверждения Трампа о том, что война уже выиграна, "запутанными, внутренне противоречивыми и всё больше оторванными от реальности на поле боя". Однако несогласные "боятся оказаться в опале, поэтому попивают лимонад и поддакивают".

На этом фоне госсекретарь США Марко Рубио, как пишет The National со ссылкой на источники, заявил коллегам по "Группе семи" (G7), что военная кампания против Ирана не продлится более нескольких недель.

Тем временем президент США продолжает делать публичные заявления об антииранской операции "Эпическая ярость", которые многих ставят в тупик. Так, американский лидер заверил, что "иранский режим сам признает свое поражение" и умоляет о заключении мирного соглашения. Тегеран при этом отрицает любые контакты с Вашингтоном, как и признание поражения.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что Дональд Трамп "увяз безнадежно в иранской авантюре" — это очевидно всем, о чем недвусмысленно свидетельствуют "заголовки европейских газет и ехидные комментарии".