Путин: бойцы СВО ведут праведный бой за мирную жизнь

Участники специальной военной операции сражаются за Россию и уверенно ведут трудную боевую работу. Об этом напомнил в пятницу, 27 марта, глава государства Владимир Путин, выступая с речью на праздновании Дня войск национальной гвардии.

Президент поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником, назвав их надежным звеном в системе обеспечения безопасности россиян. Росгвардейцы также вносят особый вклад в борьбе с терроризмом и преступностью.

Особую благодарность Владимир Путин адресовал сотрудникам Росгвардии, которые принимают участие в спецоперации. Воины на СВО ведут праведный бой за мирную жизнь для детей и внуков, за право людей говорить на родном языке, напомнил российский лидер.

Ранее президент уже подчеркивал, что сотрудники Росгвардии защищают важные стратегические объекты страны, смело и решительно сражаются в зоне СВО, сопровождают колонны с гуманитарными грузами, а также помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах. Росгвардейцы сыграли важную роль в отражении атак врага на приграничные районы, особенно в Курской области.