Стало известно, где похоронят актера Тихона Котрелева

В Москве скончался актер Тихон Котрелев. Он умер еще 24 марта при странных обстоятельствах. Несколько дней назад 49-летний артист перестал выходить на связь, родственникам пришлось взломать замки в его квартире на Гоголевском бульваре.

Но после вскрытия дверей выяснилось, что Котрелев дома, но его состояние было тяжелым. Актер беспробудно пил несколько дней. Близкие артиста вызвали специалистов и его госпитализировали в психдиспансер.

Медики не смогли спасти Тихона, вскоре после госпитализации он умер. Трагические новости сообщил сын Котрелева Петр. По официальным данным, причиной смерти 49-летнего актера стали осложнения острого панкреатита. Долгие годы Котрелев страдал от алкоголизма.

Похоронят Тихона 29 марта на Ваганьковском кладбище. Родные артиста сообщили, что церемонию прощания смогут посетить поклонники Котрелева.

"Отпевание папы, Тихона Котрелева, будет в воскресенье, 29 марта, в 12:00. В Покровском храме по адресу: ул. Нижняя Красносельская, 12. Сами похороны пройдут на Ваганьковском кладбище. Будем всем очень рады", — написали сын актера на своей странице в соцсети.