Латвия заверила в непричастности к атакам дронов ВСУ на Россию

Прибалтийские государства не участвуют в планировании и организации ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. В этом заверила в пятницу, 27 марта, пресс-служба Министерства обороны Латвии.

Как сообщает Delfi, ведомство прокомментировало сообщения о предоставлении украинской армии коридора для атак российской территории с воздуха. В Минобороны Латвии заверили, что это якобы элемент кампании по дезинформации, а в действительности страны Балтии не помогают ВСУ в ударах по России.

В сообщении подчеркивается, что помощь Украине со стороны прибалтийских государств ограничивается поставками военной техники и гуманитарной помощи.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что западные страны должны со всей серьезностью относиться к России, учитывая ее военную мощь. Политик подчеркнул, что Россия в ходе своей специальной военной операции "уж точно не проигрывает".

Белорусский лидер Александр Лукашенко предостерег соседние государства, включая Прибалтику, от нападок на Беларусь: "А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии".