Появились подробности нового запрета на экспорт бензина

Новый запрет на экспорт бензина для всех участников рынка планируется установить в России с 1 апреля. Об этом стало известно в пятницу, 27 марта.

Как сообщает "Интерфакс", вице-премьер Александр Новак после совещания с участием представителей Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и энергетических компаний поручил подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина.

Новак объяснил это тем, что турбулентность на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, вызванная кризисом на Ближнем Востоке, приводит к значительным колебаниям цен. При этом для России важной задачей остается недопущение подъема цен на топливо на внутреннем рынке выше заложенных прогнозов.

Ранее первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин призвал россиян не бояться перебоев с бензином. Политик уверял, что "этого мы не допустим", поскольку внутренний рынок является для российских властей приоритетным — компетентные органы мониторят ситуацию с топливом.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна должна "обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом".