Виталина Цымбалюк-Романовская показала редкое фото похожей на Джигарханяна дочери

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой в марте прошлого года. У артистки родилась дочь, которую назвали Викторией.

Виталина скрывает имя отца девочки. Известно лишь, что отчество Виктории Давидовна. Когда в Сети пошел слух, что якобы малютка — дочь Армена Борисовича, чей биоматериал был заранее заморожен, Цымбалюк-Романовская пришла в студию к Андрею Малахову. Виталина опровергла все домыслы об отце Виктории. Артистка уверяет, что звезда советского кино не имеет отношения к ее дочери.

На днях малышке исполнился годик. По такому случаю пианистка опубликовала свежее фото девочки. Увидев малютку, народ ахнул, ведь многим снова показалось, что Виктория невероятно похожа на Джигарханяна.

"Ну не может просто так быть такое сходство"; "Одно лицо с Арменом"; "Красивая девочка, похожа на Джигарханяна"; "А точно папа не Армен Борисович?" — обсуждают пользователи Сети.



Цымбалюк-Романовская уже не обращает внимания на такие пересуды. Виталина ранее подчеркивала, что тему отцовства Виктории обсуждать больше не будет.