Утверждения киевского режима о том, что американские гарантии безопасности для Украины якобы поставлены в зависимость от выведения украинских военных из Донбасса, являются ложью. Об этом рассказал в пятницу, 27 марта, госсекретарь США Марко Рубио.

Как подчеркнул американский политик, "очень жаль, что президент Украины Владимир Зеленский это сказал, потому что он знает: это неправда". В действительности предводителю киевского режима "сказали очевидное: гарантии безопасности не заработают, пока война не закончится".

Рубио пояснил, что Соединенные Штаты всего лишь напомнили Киеву позицию Москвы относительно Донбасса, но решение остается за украинской стороной — Вашингтон лишь выполняет функции посредника, сообщает "Интерфакс".

Ранее спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что глава киевского режима начинает осознавать: Украина может рассчитывать гарантии безопасности США лишь после вывода украинских войск из Донбасса. По мнению Дмитриева, это понимание не может не радовать.

На этом фоне заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия располагает всем необходимым для того, чтобы достичь целей специальной операции на Украине военным путем. Москва по-прежнему готова к мирным переговорам с киевским режимом, но диалог должен осуществляться на тех условиях, которые были сформулированы Российской Федерацией.