Россия по-прежнему является мощной ядерной державой. Об этом напомнил в пятницу, 27 марта, госсекретарь США Марко Рубио.

Глава американского внешнеполитического ведомства объяснил официальный визит в Соединенные Штаты группы депутатов Госдумы тем, что "ядерным державам важно поддерживать взаимодействие на правительственном уровне, так же, как мы делаем это на дипломатическом уровне".

Рубио рассказал, что поездка российских парламентариев планировалась заблаговременно, но приехать в США смогли только те депутаты, которые получили разрешение от американских властей. Глава Госдепа отказался считать это "значительной уступкой" в отношениях с Москвой, сообщает ТАСС.

Между тем член делегации Михаил Делягин рассказал, что подготовка визита депутатов Госдумы в США проходила в закрытом режиме, чтобы избежать возможных провокаций со стороны сил, "стремящихся втравить США в расширение поддержки Украине". Для выдачи американских виз конкретных парламентариев временно вывели из-под санкций — это подтверждает заинтересованность Вашингтона в нормализации отношений с Москвой.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне сообщали, что депутаты отправились в США по приглашению члена Палаты представителей американского Конгресса от республиканцев Анны Паулины Луны — она известна "своей активной поддержкой действующего американского президента". При этом российские парламентарии общались с коллегами как от Республиканской, так и от Демократической партий.