У Ларисы Долиной появился новый влиятельный защитник: "Не надо на нее сейчас вешать всех собак!"

Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Теперь Лариса Александровна вместе со своими кошками ютится в съемном жилье. А кроме того, у певицы совсем не осталось денег. Об этом рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, мошенники отобрали у исполнительницы хита "Погода в доме" все, у Долиной не осталось никаких накоплений.

Певица усердно трудится, чтобы заработать на жизнь. Но недоброжелатели только и ждут момент, чтобы снова наброситься на знаменитость с критикой. Так, на недавнем концерте произошел инцидент, который сняли на видео и теперь активно обсуждают в Сети.

На концерт Долиной пришла женщина инвалид-колясочник. Она хотела подарить любимой артистке цветы, подъехала к сцене, но Лариса Александровна не стала спускаться за букетом. Это многих возмутило. Певицу снова называют высокомерной.

Высказался о скандале и музыкальный критик Сергей Соседов. Он дал понять, что не сторонник придираться к певице по любому поводу. Критик встал на защиту артистки.

"Она провинилась с квартирой, но это не значит, что на нее сейчас надо вешать всех собак. Спустилась она к зрительнице, не спустилась… Это не имеет никакого значения", — заявил Соседов "Телепрограмме".