Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче против национальной команды Никарагуа. Встреча, проводившаяся на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Среди российских футболистов отличились Лечи Садулаев (3-я минута), Константин Тюкавин (45+3-я минута), Александр Головин (83-я минута).

Ворота сборной России защищал вратарь Матвей Сафонов. В этом матче он пропустил лишь один мяч — от Оскара Асеведо на 16-й минуте встречи.

После начала спецоперации Россию отстранили от участия во всех турнирах по футболу под эгидой ФИФА и УЕФА. Российские футболисты, тем не менее, периодически получают возможность провести товарищеские матчи.

Тем временем спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал американцев, которые примут чемпионат мира по футболу 2026 года, отдать место сборной Ирана россиянам. Прогноз комментатора выглядит весьма радужно: "Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8-3!!!"