Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран

Полеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в Израиль и Иран по-прежнему приостановлены из соображений безопасности — срок приостановки продлен до 17 апреля. Об этом рассказали в пятницу, 27 марта, в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Для рейсов в страны Персидского залива российским авиакомпаниям рекомендуется выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран.

Также остается в силе рекомендация для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и из этой страны до 16 апреля включительно, сообщает "Интерфакс".

После того, как Соединенные Штаты и Израиль начали военные операции против Ирана, ситуация на Ближнем Востоке крайне обострилась. С 28 февраля были отменены сотни авиарейсов — десятки тысяч туристов застряли в государствах региона, включая 23,5 тысячи россиян из числа организованных туристов и примерно столько же самостоятельных путешественников. Президент России Владимир Путин распорядился помочь соотечественникам.

Министерство иностранных дел России напомнило о рисках в случае продолжения вооруженной конфронтации в зоне Персидского залива, а также призывало к скорейшему прекращению боевых действий, ставших результатом неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана.