Принц Уильям в ярости из-за поведения Камиллы Паркер-Боулз

Принц Уильям долгие годы не мог простить Камилле, что она разрушила брак его родителей. Он не был столь категоричен, как Гарри, никогда не говорил публично плохо о Паркер-Боулз, но во дворце все прекрасно знали, что с мачехой Уильям предпочитает не общаться.

Однако пару лет назад в семье наступил мир. Старший сын Карла III отпустил обиды, стал приветлив с Камиллой. Казалось, что теперь все будут жить долго и счастливо. Но затишье во дворце было недолгим. Поговаривают, что последние недели Паркер-Боулз и принц Уэльский кричат друг на друга, не стесняясь слуг. И причина их противостояния заключается в том, что больной раком 77-летний король Карл III слишком много работает. Камилла не только не останавливает его, но и активно поощряет эту изнурительную гонку.

Уильям требует, чтобы отец сбавил обороты, ведь это может его убить. Критической точки конфликт достиг после недавнего государственного банкета в честь президента Нигерии Болы Ахмеда Тинубу. Как рассказал инсайдер, принц говорил, что Карл III недостаточно здоров, чтобы присутствовать на таком мероприятии, и должен был остаться дома и отдохнуть. Однако Камилла настояла, чтобы король пошел на банкет.

В итоге в СМИ разлетелись снимки усталого и больного короля. Общественность сочла, что Карлу III стало значительно хуже, многие думают, что монарх при смерти.

"Это только усилило страхи Уильяма. Для него это стало явным доказательством того, что его опасения не воспринимаются всерьез. Он видит в Камилле главное препятствие для любого реального сокращения нагрузки. Это оставляет его во все большей фрустрации и, временами, чувством бессилия что-либо изменить", — рассказал источник из дворца.