Названы итоги визита российских депутатов в США

Встречу делегации Думы и членов Конгресса в Вашингтоне можно считать исторической. А итоги визита российской стороны свидетельствуют о том, что "дух Анкориджа" жив. Об этом заявил в пятницу журналистам первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") по итогам визита в США группы российских депутатов.

Он добавил, что американские конгрессмены в ответ также приедут в Москву в ближайшее время. Кроме того, группа связи Дума — Конгресс США заработала вновь, отметил Никонов.

Также стороны обговорили в том числе вопросы авиасообщения, выдачи виз, загрансобственности РФ и участия российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

При этом судьбоносных прорывов от визита делегации Думы в США ждать не стоит, но и преуменьшать их не следует, сказал прессе депутат. По его словам, также не нужно надеяться на быстрый процесс отмены санкций США против РФ.

Никонов подчеркнул, что во время поездки парламентарии связывались с Москвой, в том числе через мессенджер MAX.

25 марта российская делегация депутатов Думы, в составе которой, помимо Вячеслава Никонова, были Борис Чернышов (ЛДПР), Светлана Журова (ЕР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин ("Справедливая Россия"), прибыла в Вашингтон для проведения переговоров с Конгрессом США. В заявлении посольства России в Штатах сообщалось, что депутаты прибыли по приглашению американской конгрессвумен Анны Паулины Луны.