Куба будет следующей, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующей вероятной военной целью Штатов станет Куба. Об этом он сказал, выступая в Майами 28 марта.

После такого утверждения Трамп обратился к залу с просьбой забыть, что он сказал, и больше никаких деталей о Кубе не раскрывал.

Впрочем, шутки американского лидера на этом не закончились. Он назвал Ормузский пролив своим именем.

"Они <Иран> будут вынуждены открыть пролив Трампа. Прошу извинить, Ормузский", — сказал глава Белого дома.

Затем президент США перешел к критике союзников в НАТО. Он пристыдил французского коллегу Эммануэля Макрона за то, что тот согласился на помощь Штатам в кораблях, по его мнению, слишком поздно.

Попало и британскому премьер-министру Киру Стармеру. В отличие от президента Франции, британец сразу захотел отправить на подмогу США корабли. Но доставят их только через месяц-два, негодует Трамп.