Вице-президент США раскрыл, кем являются инопланетяне

Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, что в НЛО сидят демоны, а не пришельцы. Такое потрясение для самого себя он рассказал в интервью блогеру Бенни Джонсону 28 марта.

"Небесные существа, которые летают вокруг, которые делают странные вещи с людьми — я думаю, что есть стремление описывать всё небесное, всё как нечто потустороннее — описывать это как пришельцев", — добавил он.

Теперь Вэнс намерен "добраться до сути" и продолжить изучение документов американских властей об НЛО.

По его словам, после вступления в должность он "был одержим" этой темой, но позже переключился на экономику и национальную безопасность.

"У меня всё ещё есть три года на посту вице-президента, и я доберусь до сути в вопросе документов об НЛО", — заключил американец.