В Египте нашли доказательства существования двойника Большого сфинкса

Поиски второго, потерянного сфинкса могут начаться в ближайшее время в египетской Гизе. Изображение двух мифических существ обнаружили на гранитной стеле, расположенной между передними лапами всемирно известного Большого сфинкса.

Команда итальянских учёных провела геофизическое сканирование и утверждает, что вычислила место, где может находиться вторая статуя, не уступающая по размеру первой. На снимках видны очертания массивного искусственного объекта.

Для поисков утраченного двойника придётся убрать песчаный холм высотой до 55-ти метров. Сейчас специалисты работают над трёхмерной моделью и ожидают разрешения на раскопки от египетских властей.