В Ставрополе террориста дистанционно подорвали с территории Украины

В Ставрополе при задержании террориста его подорвали кураторы с территории Украины. ФСБ предотвратила теракт против сотрудника правоохранительных органов.

20-летний гражданин России по заданию украинского куратора, с которым переписывался в мессенджере Telegram, проводил в отношении правоохранителя разведку. Он готовил террористический акт.

При задержании террориста его дистанционно подорвал украинский куратор, после чего тот погиб, сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

Во время проведения операции сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали.