Проливные дожди затопили столицу Дагестана

На юге страны ликвидируют последствия мощных ливней. Затопило Дербент, Махачкалу и Дагестанские Огни. На улицах - бурные потоки. Местами уровень воды достигает капота машин.

Жители сообщают, что подтоплен участок федеральной трассы. В зоне бедствия находятся десятки частных домов. В посёлке Новый Агачаул река Талгинка вышла из берегов.

Кроме того, непогода привела к нарушениям энергоснабжения. Около 140 специалистов восстанавливают подачу света в столице и 14 районах республики. Без электричества остаются десятки тысяч человек.