Трамп набросился на европейских партнёров из-за их позиции по Ирану

Война в Иране угрожает единству всего блока НАТО. Именно так поставил вопрос президент США. Выступая в Майами, Дональд Трамп подверг резкой критике европейских партнёров, не желающих присоединиться к операции.

Он подчеркнул, что Вашингтон ежегодно впустую тратит сотни миллиардов на поддержку союзников и пригрозил прекратить это делать. Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, глава Белого дома вновь заявил, что власти Ирана умоляют о заключении сделки и назвал Ормузский пролив проливом Трампа.

Слова американского лидера о переговорах с Ираном подтвердил спецпосланник президента Стив Уиткофф. Он сообщил: встреча сторон может состояться в ближайшие дни, Вашингтон ждёт ответа на своё предложение из 15-ти пунктов.