Владимир Зеленский предложил дать Украине ядерное оружие. По мнению наблюдателей, это повышает уровень эскалации конфликта и увеличивает риски глобальной катастрофы.

Главарь киевского режима в интервью французской газете Le Monde заявил, что Киеву необходимо дать ядерное оружие или принять страну в НАТО в рамках гарантий безопасности. "Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Послушайте, мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие". Пока что такой вопрос никто не поднимал", - сказал Зеленский.

В Москве не раз отмечали, что не допустят появления у Киева ядерного оружия. Президент Владимир Путин называл это угрозой, на которую Россия даст соответствующую реакцию, напоминает РБК.

О возможной передаче Киеву грязной ядерной бомбы или частей ядерных боеголовок ранее предупреждала Служба внешней разведки России. Такую возможность, по данным СВР, рассматривают в Париже и Лондоне.