Минобороны пообещало не отправлять призывников в новые регионы

В России завершился осенний призыв на военную службу. Как сообщили в Минобороны, в воинские части направлены 135 тысяч человек.

Как и раньше, отправлять на место службы призывников будут два раза - весной и осенью. А вот мероприятия по медицинскому освидетельствованию теперь будут проводить в течение всего года. Также в течение года будет действительно и решение призывной комиссии.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России, за исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут", - сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.