Культ личности: как соратник Сталина стал его ярым врагом

Что заставило Никиту Хрущёва развенчать культ личности Сталина – своего бывшего руководителя и наставника? В руководстве партии были и те, кто был против такого разоблачения, считая его крайне вредным для дела социализма. Многие авторы искали причины в личной неприязни Хрущёва к Сталину. Это породило множество мифов об их личных отношениях.

Как Хрущёв относился к Сталину, почему он развенчал культ личности? Была ли это месть за какие-то обиды? Но тогда за какие? Или это было что-то другое? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, стоит начать с того момента, как Никита Хрущёв, тогда ещё секретарь Петровско-Мариинского окружного комитета в 1925 году приехал в Москву на съезд и здесь впервые увидел секретаря ЦК РКП(б) Иосифа Сталина. Он даже попытался к нему пробиться, но охрана его остановила.

Евгений Спицын, историк, автор книг о Сталине и Хрущёве: "В двадцатые годы Никита Сергеевич, поскольку он был чудовищно не образован и не владел азами марксизма, метался из стороны в сторону, в том числе в определённый период занимал и протроцкистские позиции, но он был человеком хитрым, умным. Он был необразованный, но он был далеко не дурак".

Так что Никита Сергеевич уже тогда разобрался, кто выигрывает, а кто проигрывает и понял, что надо поддерживать Сталина. В 1929 году Хрущёва отправили учиться в Москву в Промышленную академию, готовившую кадры для Наркомата тяжёлой промышленности. В Промакадемии тогда училась супруга Иосифа Виссарионовича Надежда Аллилуева, и Хрущёв с ней тут же завёл приятельские отношения. Вот как об этом рассказывал сын Лаврентия Берии Серго:

"Так как Хрущёв манеры имел простые, люди к нему с доверием относились. Такой бесшабашный, весёлый... Это все наигранное было, но Аллилуеву расположило. Дома она рассказывала, что в Промакадемии происходит, а Сталин послушал-послушал и попросил супругу позвать Хрущёва к ним на обед. С этого момента Никита Сергеевич и пошёл в гору".

Карьера Хрущёва с той поры не просто пошла в гору, она помчалась вверх с фантастической скоростью. В начале 1935 года он уже стал первым секретарем объединенного Московского комитета ВКП(б), контролировавшего помимо столицы и Подмосковья ещё и Рязань, Тулу и Калугу. Всё благодаря тому, что на него обратил внимание Сталин.

Вот фрагмент выступления Никиты Хрущева 1936 года года, впрочем, надо отметить, что так выступали тогда все: "Товарищи, главное в нашей победе правильность руководства борьбой нашей ленинско-сталинской партии, мы знаем, кому принадлежит. Принадлежит нашему вождю, нашему великому товарищу Сталину".

Александр Струев, автор книг о Сталине и Хрущёве: "Хрущёв сначала любил до безумия Сталина, любил его, обожал, больше всех кланялся Сталину, хвалил Сталина, первый поднимал за него рюмку, говорил какой он гениальный, но с другой стороны он иногда и спорил со Сталиным".

После Москвы Хрущёв пошёл на повышение. Сталин назначил его первым секретарем ЦК компартии Украины, второй по численности населения и значимости республики Советского Союза.

Евгений Спицын, историк, автор книг о Сталине и Хрущёве: "Он был неплохим исполнителем. Он был неплохим администратором. Он мог организовать работу по выполнению решений партии. Он правильно выступал, говорил правильные речи. Мог поднять трудовые массы на выполнение задач партии и правительства по строительству социализма. Вот именно в таком качестве Сталин и ценил Хрущёва".

В некоторых книгах о той эпохе говорится, что Хрущёв проявил себя, как ярый сторонник репрессий и якобы даже в 1938 году телеграфировал Сталину: "Украина ежемесячно посылает 17–18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более двух–трёх тысяч. Прошу принять меры". Существует миф, что Сталин в ответ телеграфировал: "Уймись, дурак", но документальных подтверждений этому нет.

Александр Струев, автор книг о Сталине и Хрущёве: "Сталин был очень вежливый. Он называл всех на "вы". Он на "ты" называл, по-моему, несколько человек: Молотова, Ворошилова и Будённого, наверное, а остальных он всех называл на "вы". Он в общем-то был выдержанный, достаточно воспитанный".

Но когда же Сталин мог нанести Хрущеву смертельную обиду? Обычно ссылаются на провал Харьковской операции весной 1942 года, инициаторами который были маршал Тимошенко и член Военного совета Хрущёв. Она привела к большим потерям. Якобы после этого Сталин вызвал виновников катастрофы в Москву, встретил их в своём кабинете и, глядя на Хрущёва, процедил сквозь зубы: "За такие дела знаете, чем пахнет? Смертью, товарищ Хрущёв". Но была ли подобная фраза - не подтверждено документами.

Многим позже Хрущёв в порыве откровенности, поведал еще одну причину, по которой он мог держать зуб на вождя. Ему якобы приходилось много пить на известных ночных застольях у Сталина, где его, по словам самого Хрущёва, накачивали коньяком: "Я не могу простить, не могу забыть, когда с фронта приедешь к Сталину, при возвращении стыдно было в машине, в самолёте появляться. Там же люди провожают, они не знают, что меня накачали коньяком и всякой дрянью, но не пить нельзя. Вот так решались государственные вопросы, а вы говорите - Хрущёв несдержанно критикует Сталина".

Елена Прудникова, автор книг об эпохе Сталина: "Хрущёв в своих мемуарах, если и говорит правду, то чисто случайно. Я ещё не встречала человека, который бы столько врал в своих рассказах. У Хрущёва фантазия была очень буйная, но Сталина он старался показать в плохом свете. Но это было уже значительно позже, когда его самого выгнали, когда он диктовал свои мемуары, ему ж надо было как-то оправдать свои фокусы и речь на ХХ съезде".

Наконец, одной из самых главных возможных причин обиды на Сталина называют события, связанные с сыном Хрущёва Леонидом. В 1942 году, находясь на лечении в госпитале, он в нетрезвом состоянии убил офицера, когда они играли в "Вильгельма Телля" и стреляли из пистолета в бутылку, поставленную на голову.

После этого Никита Сергеевич чуть ли не валялся в ногах у Сталина, умоляя спасти сына от расстрела, но Сталин якобы ответил: "В сложившемся положении я ничем помочь не могу". Однако, известно, что Леонида Хрущёва не расстреляли, а отправили туда, куда он и так попал бы после излечения, то есть на фронт. Там он погиб в марте 1943 года. Но за это Хрущёв точно не мог винить вождя, ведь у того тоже на войне погиб сын Яков.

И, наконец, в книгах о той поре встречается эпизод о том, что Хрущёв был обижен на Сталина за то, что тот постоянно издевался над ним во время застолий на ближней даче, заставляя отплясывать гопак. Этот эпизод любят упоминать западные биографы и кинематографисты, явно его утрируя. Хрущёв еще в молодости славился тем, что лучше всех танцевал гопак. Было ли оскорблением то, что Сталин или коллеги по Политбюро просили его показать класс?

Елена Прудникова, автор книг об эпохе Сталина: "Когда вы сидите в компании, и кто-то вам говорит: "Пляши!" - это может быть вовсе не обидно. Вы можете вполне сплясать. Но у Сталина не было привычки унижать людей, с которыми он пил. Он был для этого слишком хорошо воспитан".

Так получается, что Сталин не давал поводов, из-за которых первоначальное обожание вождя сменилось у Никиты Хрущёва ненавистью. Почему же тогда он выступил на ХХ съезде с разоблачительным докладом о культе личности Сталина? Корни этого следует искать не в личных отношениях Хрущёва и Сталина, какие бы в них не были нюансы, а в области большой политики.

Хрущёв хотел проводить свой собственный курс, а не быть наследником Сталина, тем более, что в сталинском наследии была не только победа во Второй мировой войне, но и масштабные репрессии, которые, как факт, никем не оспаривались.

Вероятно, Хрущёву хотелось начать с чистого листа и отсеять из прошлого всё то, в чем он, вероятно, и сам участвовал, но не хотел нести это с собой в своё новое время, когда он занял пост главы страны.