Московские улицы помыли с шампунем после снежной зимы

Московские улицы засияли чистотой после снежной зимы. Столичные коммунальные службы начали промывку магистралей, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Специальным моющим средством без щелочей и кислот при помощи техники были обработаны дороги, прилегающие к ним парковки и тротуары. Также после таяния снега начали приводить в порядок фасады зданий и дворовые территории.

Прошедшая зима установила рекорды по высоте снежного покрова в столице. Коммунальные службы вывезли с московских улиц сотни тысяч тонн снега.