Есть или кушать: филолог дала совет мужчинам

Мужчинам не следует использовать слово "кушать". Об этом ТАСС заявила филолог Мира Бергельсон.

Специалист отметила, что это слово – символ подобострастия, жеманства и сюсюканья. К примеру, писатель Виталий Бианки считал его сюсюкающим, а его коллега Константин Чуковский – лакейским.

Бергельсон напомнила, что слова "есть" и "кушать" являются синонимами, но у слова "кушать" есть стилистические ограничения. Обычно его используют, говоря о высокопоставленном человеке: "Его величество кушает".

Филолог полагает, что в современном мире это слово неприемлемо и неприятно. И даже бабушкам, которые обычно говорят о внуках: "Он хорошо покушал". Лучше сказать: "Он отлично поел".