В Росатоме рассказали о последствиях третьего удара США по АЭС "Бушер"

Ситуация на иранской АЭС "Бушер" ухудшается. Американские и израильские удары по объекту, где работают российские специалисты, создают непосредственную угрозу ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что накануне по станции был нанесён третий с начала операции против Ирана ракетный удар. Боеприпас взорвался рядом с насосной станцией, обеспечивающей водоснабжение реакторного оборудования. Сейчас российская корпорация готовит эвакуацию со станции новой группы сотрудников Росатома, добавил Лихачёв.

Ситуацию вокруг АЭС "Бушер" прокомментировали в российском МИДе. Как заявила спикер ведомства Мария Захарова, атаки на мирные атомные объекты Ирана заслуживают осуждения в мире. Официальный представитель МИД отметила, что агрессоры продолжают повышать ставки в войне на Ближнем Востоке, несмотря на риски радиоактивного заражения.